Morgan Stanley предрекает ралли валютам развивающихся стран

Экономисты Morgan Stanley в своей аналитической записке предрекли ралли валютам развивающихся стран, указав, что рынок недооценивает возможность Blue wave.

А она неизбежна в случае если после 3 ноября к власти в Штатах придут демократы, притом не только в Белом доме, но также в обеих палатах Конгресса. В банке считают. что на фоне этого у валют развивающихся стран (в том числе России) откроются неплохие перспективы. Поэтому сейчас самый лучший момент вкладываться в них с тем, чтобы под завесу года организовать ралли на их валютных рынках.

Специалисты Morgan Stanley высоко оценили шансы бразильского реала, мексиканского и колумбийского песо, южноафриканского рэнда и российского рубля. Именно в эти валюты они и рекомендуют своим клиентам вкладываться.

По их мнению, рубль России и рэнд отлично подходят для долгосрочных инвестиций, а латиноамериканские валюты - для краткосрочных.

Одной из главных причин укрепления валют ЕМ аналитики называют прояснившуюся ситуацию вокруг президентских выборов. В частности, о том, что вопрос прихода к власти Джо Байдена почти решенный. Согласно абсолютно всем опросам, Дональд Трамп значительно проигрывает демократу, в том числе в штатах, от которых может зависеть результат выборов. Впрочем, на минувших выборах прогнозы и опросы также показывали победу госпожи Клинтон.

«До выборов осталось мало времени, причем многие избиратели уже проголосовали. Поэтому мы полагаем, что возможность опросов и событий существенно повлиять на результат выборов ограничена», - говорится в записке.

В Morgan Stanley считают, что валюты развивающихся стран укрепятся после того, как появится надежная и стабильная ковид-вакцина.