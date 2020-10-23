Опубликован список российских регионов с наибольшим уровнем безработицы

Сегодня, 19:28

Наталья Жданова

0

Image 16+
Опубликован список российских регионов с наибольшим уровнем безработицы

В первую пятёрку вошли Ингушетия, Тыва, Чечня, Северная Осетия и Дагестан. В этих регионах за последние несколько месяцев показатель безработицы увеличился более чем на 10%.

По данным Meta.ru, наименьший уровень безработицы сейчас отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и на Камчатке.

Минтруда сообщает, что 1,3 млн россиян потеряли работу из-за пандемии COVID-19 и ограничений, введение которых она спровоцировала. Суммарное количество граждан, официально признанных безработными, составляет 4,8 млн человек (6,4% от всей рабочей силы).

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Опубликован список российских регионов с наибольшим уровнем безработицы

Сегодня, 19:28

Сергей Глазьев обратился в Следственный комитет в связи с приписываемой ему «сенсацией» о крахе рубля

23-10-2020, 22:57

ЕС нашел повод для торговой войны с Россией

23-10-2020, 20:19

Экономист Делягин объяснил, как могут отнять деньги у россиян

23-10-2020, 16:10

Россия поставляет в Китай 42% от общего экспорта своих лесоматериалов

22-10-2020, 19:45

71% россиян готовы начинать карьеру с позиции стажера

22-10-2020, 15:52

Посещаемость Bitcoin-бирж в сентябре сократилась более чем на 14%

21-10-2020, 23:13

Петербургские врачи в среднем получают более 121 тыс. рублей

21-10-2020, 10:32

Кризис в России усугубляет отсутствие мигрантов

20-10-2020, 19:23

Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

20-10-2020, 14:07

Экономист Колташов рассказал о двойной девальвации рубля

20-10-2020, 10:55

Эксперты Sohu заявили, что Россия уводит у США миллиардные контракты с Китаем

19-10-2020, 13:25

В России хотят маркировать продукты с излишним сахаром

19-10-2020, 13:11

Названы категории россиян, которые могут рассчитывать на повышение пособий в 2021 году

19-10-2020, 11:33

Названы последствия президентских выборов в США для курса российского рубля

19-10-2020, 10:56

Китайские аналитики сообщили о способности Пекина обрушить доллар

19-10-2020, 08:25

В США рассказали, в пользу чего отказываться от слабеющего доллара

17-10-2020, 11:14

Глава МЭР Решетников: давление на рубль обусловлено психологическими причинами

16-10-2020, 13:08

Первая африканская страна может объявить дефолт из-за COVID-19

15-10-2020, 23:42

Закупающий у России газ Китай внезапно оказался газовой державой

15-10-2020, 16:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров