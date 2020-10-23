Опубликован список российских регионов с наибольшим уровнем безработицы

В первую пятёрку вошли Ингушетия, Тыва, Чечня, Северная Осетия и Дагестан. В этих регионах за последние несколько месяцев показатель безработицы увеличился более чем на 10%.

По данным Meta.ru, наименьший уровень безработицы сейчас отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и на Камчатке.

Минтруда сообщает, что 1,3 млн россиян потеряли работу из-за пандемии COVID-19 и ограничений, введение которых она спровоцировала. Суммарное количество граждан, официально признанных безработными, составляет 4,8 млн человек (6,4% от всей рабочей силы).