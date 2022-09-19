Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

Вчера, 20:09

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Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)
Фото из открытых источников

Полюс представил ожидаемо слабые результаты за первое полугодие 2022 г. Основными причинами падения показателей было сокращение производства аффинированного золота и накопление запасов на аффинажном заводе, рост капитальных затрат и рост себестоимости добычи.

Финансовые показатели. Выручка сократилась на 19% г/г, до 1 852 млн долл. (на уровне консенсуса), это произошло из-за снижения производства аффинированного золота на 15% г/г. EBITDA упала на 26% г/г и составила 1 215 млн долл. (немного выше консенсуса), снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом производственных издержек. Чистая прибыль выросла на 27% г/г, до 1 387 млн долл. Однако рост обусловлен переоценкой производных финансовых инструментов, если скорректировать прибыль на эту статью, то прибыль составит 850 млн долл. (немного ниже консенсуса), а год к году снижение составит 18%. Капитальные затраты выросли на 25%, до 384 млн долл. Себестоимость производства золота (TCC) выросла на 12% г/г, до 435 долл. на унцию, а показатель полной себестоимости (AISC) вырос на 26% г/г на фоне роста капитальных затрат и активизации вскрышных работ.

Долговая нагрузка. На конец первого полугодия 2022 г. Полюс нарастил чистый долг на 12% по отношению к концу 2021 г. до 2 452 млн долл. Рост чистого долга произошел по причине сокращения денежных средств, в том числе на приобретение нового месторождения Чульбаткан. При этом общий долг сократился на 9%, отчасти за счет погашения еврооблигаций на сумму 494 млн долл. Вырос показатель чистый долг/EBITDA с 0,6х до 0,8х, что обусловлено ростом чистого долга и снижением EBITDA.

Состояние отрасли. Золото сейчас торгуется вблизи своих минимумов, на отметке 1 673 долл. за унцию. На фоне дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС США, ЕЦБ и других центральных банков, мы ожидаем, что золото продолжит плавно дешеветь.

Сергей Жителев, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

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