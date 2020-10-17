Петербургские врачи в среднем получают более 121 тыс. рублей

Глава петербургского фонда ОМС Александр Кужель сообщил об уровне зарплат петербургских медиков.

Он отметил, что на сегодняшний день в Петербурге, согласно официальным данным, в среднем зарплата врача составляет 122 тыс., а зарплата среднего медицинского персонала в среднем достигает 63 тыс. рублей.

Эти цифры даже выше тех, которые были указаны в дорожной карте Территориального фонда ОМС. Младший и средний персонал должны были получать 54,7 тысячи, а получают 63,2 тысячи и 73,6 тысячи соответственно. Врачам прогнозировали 109,4 тысячи, а в итоге они якобы получают 121,9 тысячи, передает Фонтанка .

В статистике указано, что в больнице им. Боткина сейчас средняя зарплата врача составляет 192,5 тыс. рублей, а средний персонал получает 118,4 тыс. рублей, зарплата младшего персонала – 73,5 тыс. рублей.

Далее по уровню зарплат идут Покровская больница, больница Св. Георгия и колпинская станция скорой помощи.