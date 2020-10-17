Петербургские врачи в среднем получают более 121 тыс. рублей

Сегодня, 10:32

Анна Лисова

0

Image 16+
Петербургские врачи в среднем получают более 121 тыс. рублей

Глава петербургского фонда ОМС Александр Кужель сообщил об уровне зарплат петербургских медиков.

Он отметил, что на сегодняшний день в Петербурге, согласно официальным данным, в среднем зарплата врача составляет 122 тыс., а зарплата среднего медицинского персонала в среднем достигает 63 тыс. рублей.

Эти цифры даже выше тех, которые были указаны в дорожной карте Территориального фонда ОМС. Младший и средний персонал должны были получать 54,7 тысячи, а получают 63,2 тысячи и 73,6 тысячи соответственно. Врачам прогнозировали 109,4 тысячи, а в итоге они якобы получают 121,9 тысячи, передает Фонтанка.

В статистике указано, что в больнице им. Боткина сейчас средняя зарплата врача составляет 192,5 тыс. рублей, а средний персонал получает 118,4 тыс. рублей, зарплата младшего персонала – 73,5 тыс. рублей.

Далее по уровню зарплат идут Покровская больница, больница Св. Георгия и колпинская станция скорой помощи.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США рассказали, в пользу чего отказываться от слабеющего доллара

17-10-2020, 11:14

Глава МЭР Решетников: давление на рубль обусловлено психологическими причинами

16-10-2020, 13:08

Первая африканская страна может объявить дефолт из-за COVID-19

15-10-2020, 23:42

Закупающий у России газ Китай внезапно оказался газовой державой

15-10-2020, 16:28

Китай после африканской чумы нарастил поголовье свиней до 375 миллионов

15-10-2020, 13:59

Китай решил радикально изменить свою экономику

14-10-2020, 09:31

Население хранит наличность: чем это грозит курсу рубля

13-10-2020, 18:18

Миру предрекли новую разрушительную торговую войну

13-10-2020, 14:55

Доллару предрекли исторический обвал

13-10-2020, 10:51

Льготные займы в подмосковном ФРП получили шесть предприятий

12-10-2020, 16:18

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

11-10-2020, 08:42

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

9-10-2020, 15:05

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

9-10-2020, 12:41

Эксперты предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

9-10-2020, 10:10

Российским регионам направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям

9-10-2020, 08:46

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

В Госдуме рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

8-10-2020, 13:22

Раскрыты сроки новой девальвации в России

7-10-2020, 08:16

Экономист Делягин назвал лучшее время для продажи долларов в 2020 году

6-10-2020, 11:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров