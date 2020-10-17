Кризис в России усугубляет отсутствие мигрантов

Сегодня, 19:23

Ольга Громова

0

Image 16+
Кризис в России усугубляет отсутствие мигрантов

Российские предприятия, в том числе работающие в сфере услуг, столкнулись с дефицитом рабочей силы. Ограничения из-за COVID-19 закрыли в РФ путь гражданам из ближнего зарубежья. В результате этого появилось много вакансий, которые безработным россиянам не по нраву - трудоустраиваться они не спешат. Как правило, речь идет о низкоквалифицированной, а следовательно, и малооплачиваемой работе.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитали, что в 2020 году глобальный поток мигрантов уменьшился вдвое. В РФ наблюдается точно такая же ситуация.

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова, рассказала, что на миграционном учете состоят лишь 6,7 миллиона человек. Это в два раза меньше, нежели год назад.

В Москве с весны сего года количество мигрантов уменьшилось на 40 процентов. Катастрофически не хватает дворников, грузчиков, строителей. Работодатели вынуждены поднимать зарплату. Но все равно найти работника на такую вакансию нелегко.

"Если раньше можно было дворника нанять за те же 25-26 тыс. руб., то сейчас даже за 40 тыс. руб. очень тяжело найти людей", - рассказала руководитель портала по трудоустройству иностранцев Migranto.ru Светлана Саламова.

Мигрантов очень мало, москвичей такая работа не прельщает. Остается уповать на то, что подтянутся люди из российской глубинки.

"Тамбов подтягивается, Самара", – поведала директор "Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ" Вера Москвина.

Но нехватка мигрантов - это еще и вопрос квалификации кадров. С дворниками все намного проще - работать метлой научиться может каждый. Но строительные компании испытывают настоящий голод по профессиональным каменщикам, бетонщикам, малярам и другим рабочим строительных специальностей.

Темпы работ вследствие кадрового голода спадают. Как результат, это негативно сказывается на экономических показателях, пишет «Утро».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США рассказали, в пользу чего отказываться от слабеющего доллара

17-10-2020, 11:14

Глава МЭР Решетников: давление на рубль обусловлено психологическими причинами

16-10-2020, 13:08

Первая африканская страна может объявить дефолт из-за COVID-19

15-10-2020, 23:42

Закупающий у России газ Китай внезапно оказался газовой державой

15-10-2020, 16:28

Китай после африканской чумы нарастил поголовье свиней до 375 миллионов

15-10-2020, 13:59

Китай решил радикально изменить свою экономику

14-10-2020, 09:31

Население хранит наличность: чем это грозит курсу рубля

13-10-2020, 18:18

Миру предрекли новую разрушительную торговую войну

13-10-2020, 14:55

Доллару предрекли исторический обвал

13-10-2020, 10:51

Льготные займы в подмосковном ФРП получили шесть предприятий

12-10-2020, 16:18

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

11-10-2020, 08:42

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

9-10-2020, 15:05

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

9-10-2020, 12:41

Эксперты предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

9-10-2020, 10:10

Российским регионам направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям

9-10-2020, 08:46

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

В Госдуме рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

8-10-2020, 13:22

Раскрыты сроки новой девальвации в России

7-10-2020, 08:16

Экономист Делягин назвал лучшее время для продажи долларов в 2020 году

6-10-2020, 11:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров