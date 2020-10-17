Кризис в России усугубляет отсутствие мигрантов

Российские предприятия, в том числе работающие в сфере услуг, столкнулись с дефицитом рабочей силы. Ограничения из-за COVID-19 закрыли в РФ путь гражданам из ближнего зарубежья. В результате этого появилось много вакансий, которые безработным россиянам не по нраву - трудоустраиваться они не спешат. Как правило, речь идет о низкоквалифицированной, а следовательно, и малооплачиваемой работе.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитали, что в 2020 году глобальный поток мигрантов уменьшился вдвое. В РФ наблюдается точно такая же ситуация.

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова, рассказала, что на миграционном учете состоят лишь 6,7 миллиона человек. Это в два раза меньше, нежели год назад.

В Москве с весны сего года количество мигрантов уменьшилось на 40 процентов. Катастрофически не хватает дворников, грузчиков, строителей. Работодатели вынуждены поднимать зарплату. Но все равно найти работника на такую вакансию нелегко.

"Если раньше можно было дворника нанять за те же 25-26 тыс. руб., то сейчас даже за 40 тыс. руб. очень тяжело найти людей", - рассказала руководитель портала по трудоустройству иностранцев Migranto.ru Светлана Саламова.

Мигрантов очень мало, москвичей такая работа не прельщает. Остается уповать на то, что подтянутся люди из российской глубинки.

"Тамбов подтягивается, Самара", – поведала директор "Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ" Вера Москвина.

Но нехватка мигрантов - это еще и вопрос квалификации кадров. С дворниками все намного проще - работать метлой научиться может каждый. Но строительные компании испытывают настоящий голод по профессиональным каменщикам, бетонщикам, малярам и другим рабочим строительных специальностей.

Темпы работ вследствие кадрового голода спадают. Как результат, это негативно сказывается на экономических показателях, пишет «Утро».