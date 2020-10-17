Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

Нижняя палата парламента России 29 октября намерена рассмотреть сразу три законопроекта, касающиеся индексации пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на свои осведомленные источники в парламенте.
Авторами проектов законов стали Василий Иконников и члены фракций ЛДПР и "Справедливой России". Они считают, что было бы правильно эти документы объединить и учесть при принятии федерального бюджета на год следующий.
Если принять во внимание параметры и сроки выплат, на реализацию первого потребуется 184 миллиарда рублей, на второго — 368 миллиарда, третьего — 1,3 триллиона рублей.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился правительству проработать вопрос о том, чтобы вернуть индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам.
Напомним, в России индексировать пенсии работающим пенсионерам перестали с 2016 года.
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