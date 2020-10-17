Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

Сегодня, 14:07

Ольга Громова

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Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

Нижняя палата парламента России 29 октября намерена рассмотреть сразу три законопроекта, касающиеся индексации пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на свои осведомленные источники в парламенте.

Авторами проектов законов стали Василий Иконников и члены фракций ЛДПР и "Справедливой России". Они считают, что было бы правильно эти документы объединить и учесть при принятии федерального бюджета на год следующий.

Если принять во внимание параметры и сроки выплат, на реализацию первого потребуется 184 миллиарда рублей, на второго — 368 миллиарда, третьего — 1,3 триллиона рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился правительству проработать вопрос о том, чтобы вернуть индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам.

«Президент России абсолютно прав, отдавая чиновникам распоряжение еще раз подойти к этому вопросу. Когда Кабмин ставит задачу 3-процентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения необходимы рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. 5 млн из них отказались от официального трудоустройства после того, как пенсия для них перестала индексироваться», - прокомментировал Иконников.

Напомним, в России индексировать пенсии работающим пенсионерам перестали с 2016 года.

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