Китайские аналитики сообщили о способности Пекина обрушить доллар

Сегодня, 08:25

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Китайские аналитики сообщили о способности Пекина обрушить доллар

Эксперты китайского издания Sohu рассказали, каким образом Пекин может в считанные дни обрушить американскую валюту. По словам аналитиков, КНР сейчас является держателем американского долга, что является отличным рычагом для давления на США, информирует «ПолитРоссия».

Американская кредитоспособность и экономика в целом переживает один из самых опасных периодов в своей истории. Нестабильная политическая и эпидемиологическая обстановка в стране привела к шаткости американской платежеспособности. Как заявляют китайские аналитики, иностранные инвесторы и кредиторы США начинают все больше беспокоиться по факту того, что американскому правительству стало гораздо тяжелее выплачивать свои долги. КНР же сохраняет показное спокойствие, хотя задолженность Америки перед Китаем превышает 1 трлн долларов. Китайские аналитики в открытую говорят о том, что нынешний долг Соединенных Штатов давно превысил размеры американского ВВП, что еще более усугубляет финансовую ситуацию страны.

«Сейчас доллар остается главной резервной валютой мира, ведь к нему привязаны цены на нефть, золото и другие ресурсы. Но если статус американской валюты или платежеспособность США подвергнутся сомнению, тогда все сделки с этими активами сильно пострадают», - отмечают эксперты Sohu.

Если КНР сейчас потребует от США в срочном порядке выплатит весь долг, то финансовый кризис в Америке обострится еще сильнее. Это повлечет последующее избавление крупнейшими центральными банками мира своих запасов дешевеющей американской валюты, что приведёт к финансовому краху США. Таким образом КНР действительно держит «рычаг управления» США в своих руках, что может значительно повлиять на политические отношения этих двух супердержав.

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