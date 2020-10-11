Глава МЭР Решетников: давление на рубль обусловлено психологическими причинами

Сегодня, 13:08

Анна Лисова

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Глава МЭР Решетников: давление на рубль обусловлено психологическими причинами

О причинах снижения курса рубля в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает Интерфакс.

Он заявил, что курс рубля все еще «переослаблен». И это является следствием не экономических причин, а психологических. Инвесторы опасаются усиления антироссийских санкций, также реакции экономики РФ на кризис, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции.

«Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной. Мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще слабее фундаментально обоснованных уровней, он все еще переослаблен», - заявил Решетников.

Как только инвесторы перестанут опасаться влияния санкций и пандемии коронавируса на российскую экономику, рубль снова начнет укрепляться.

К тому же прозвучало мнение, что доллар начнет падать перед выборами президента США из-за усиления протестных настроений в этой стране.

Отметим, с середины сентября доллар и евро существенно подорожали по отношению к рублю. Так, 29 сентября доллар поднялся почти до 80 рублей, а евро впервые с 2016 года превысил отметку в 93 рубля.

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