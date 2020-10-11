Первая африканская страна может объявить дефолт из-за COVID-19.

Первым государством, которое может объявить дефолт на фоне коронавируса, может стать африканская Замбия. По словам экономистов, это произойдет при условии отклонения инвесторами просьбы правительства южноафриканского государства о приостановке платежей. К слову, инвесторам в Замбии принадлежит облигаций на 3 млрд долларов.

Как сообщила газета Financial Times, инвесторы планируют собраться на будущей неделе и принять окончательное решение. Хотя эксперты уже сейчас предсказывают негативный для Замбии финал: инвесторы на предоставят стране шестимесячную отсрочку по платежам, даже несмотря на угрожающий дефолт.

Отмечается, что Южноафриканская страна не дает достаточно полную информацию о том, как планирует восстанавливать экономику и устранять экономический дисбаланс. Да и не ко всем кредиторам инвесторы одинаково относятся.

«У нас есть два повода для беспокойства: отсутствие ясности о том, какие послабления страна получает от других кредиторов, и отсутствие определённых среднесрочных бюджетных механизмов, которые помогут вернуть долг на устойчивую траекторию», - так заявил владелец большого количества облигаций африканской страны Кевин Дэйли.

Ранее правительство страны уже заявляло о ведущихся переговорах с МВФ. Приостановить выплаты своим инвесторам стране нужно, чтобы иметь возможность создать устойчивую стратегию управления долгом. А если отсрочки не будет, долг по-прежнему будет расти.