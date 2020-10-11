Китай после африканской чумы нарастил поголовье свиней до 375 миллионов

Китай, избавившись от африканской чумы свиней, начал активно наращивать поголовье, передает Национальное аграрное агентство.

Вначале 2020 года, в январе, в стране насчитывалось всего 283 миллиона животных. В сентября свиней в Китае стало 375 миллионов. То есть, за восемь месяцев прирост составил 92 миллиона.

Аналитик Чикагской товарной биржи (СМЕ) Лен Штайнер на конференции Американского совета по импорту мяса заявил, что этот факт повлияет на расклады на мировом рынке свинины. Страны, которые поспешили занять нишу Китая по причине его ухода из-за вспышки африканской чумы свиней, ожидает жесткая конкуренция с КНР. На Китай, к слову, до 2018 года приходилось 55 процентов мирового поголовья свиней. В стране насчитывалось порядка 418 миллионов голов. Примечательно, что показатели на сейчас всего на 10 процентов уступают докризисным.

Аналитики объясняют, что Китай так быстро нарастил поголовье по причине того, что не стал размениваться на мелких производителей. Ставка была сделана на крупные свиноводческие предприятия, где могли максимально быстро обеспечить выполнение всех санитарных требований, куда инфекции пробраться практически невозможно.

Чтобы защитить свой внутренний рынок и снизить зависимость от импорта, страна будет прибегать к различным схемам. Одна из них - строительство свиноферм за границей. К примеру, в Аргентине Поднебесная возведет комплекс из 25 ферм на 300 тысяч свиноматок.