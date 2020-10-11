Население хранит наличность: чем это грозит курсу рубля

Начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин прокомментировал ситуацию с курсом рубля и рассказал о последствиях нынешнего экономического кризиса.

Сейчас, по его словам, не только в России, но и в других странах мира, население стало больше хранить накопления в национальной валюте, пишет Forbes .

В России объем наличных в обращении подскочил за год на 25%, или 2,6 трлн рублей. Поменялась и структура банковских счетов. Выросло количество депозитов до востребования, а вот количество строчных депозитов сократилось. За последний год ликвидные средства населения выросли на 5,6 трлн рублей, а срочные депозиты сократились на 0,5 трлн рублей.

Нынешний кризис, считает эксперт, способствует тому, что люди стремятся больше иметь денег наличными. Это объясняется не только удобством, но и нежеланием хранить деньги в банке. К тому же введение карантина стало причиной роста серой экономики. Немало людей работали полулегально, поэтому выросли объемы зарплат «в конвертах».

Снижение ставок по депозитам привело к тому, что срочные депозиты уже не воспринимаются как инструмент для накоплений. А введение налогов на проценты заставляло многих искать другой вариант хранения сбережений.

Многие предпочитают сейчас хранить накопления в валюте. Прирост тех, кто выбирает валюту в качестве инструмента сбережения накоплений, пока невысок. Тем не менее спрос на наличную валюту вырос с 4,2 млрд долларов в апреле-июле 2019 года до 6,7 млрд долларов за аналогичный период текущего года.

По мнению Егора Сусина, россияне и далее будут склоняться к тому, чтобы хранить деньги в валюте дома. Но вот насколько долго сохранится эта тенденция, сказать сложно. Ситуация на рынке меняется довольно быстро, и не исключено, что как только российская экономика перейдет к росту, закупку валюты население будет осуществлять менее активно. В противном случае спрос на рубль будет снижаться, что, конечно же, плохо скажется на его курсе.