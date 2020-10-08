В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

На мировом рынке облачных вычислений заметили формирующийся «пузырь». Он в чем-то схож на «пузырь доткомов», ставший потрясением для мировой экономики в 2000-ых годах и завершившийся обвалом котировок интернет-компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Важность облачных технологий и вычислений резко осознали именно в 2020 году. Поспособствовала пандемия коронавируса с массовым переходом работников на удаленку, с уходом от локальных центров обработки данных и необходимостью наличия высокоскоростного интернета.

Как следствие - начался стремительный рост акций компаний, занимающихся облачными технологиями и электронной коммерцией.

Всем известный сервис Zoom, один из бенефициаров коронакризиса, во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличил свои доходы в четыре раза - до 663 миллионов в американской валюте.

Global X Cloud Computing ETF, как отмечает «Лента», в текущем году вырос на 58 процентов. А вообще из 36 компаний, что занимаются облачными технологиями, лишь четыре столкнулись с отрицательной доходностью в 2020 году.

Пять компаний выросли на 170 процентов или еще больше.

Параллелей с кризисом доткомов сейчас немало, но все же не все так плохо, как два десятилетия назад. Тогда за ростом акций интернет-компаний, которые, собственно, и привели к надуванию пузыря, были лишь инвесторские надежды на будущее технологии. Сейчас же, и в этом главное отличие, облачные компании показывают реальный рост.

Некоторые аналитики считают надувающийся пузырь на рынке облачных вычислений относительно безопасным и уверены, что в ближайшее время он вряд ли «лопнет».

Напомним, под пузырем специалисты понимают ситуацию, когда какой-то актив из-за высокого или даже ажиотажного спроса на него очень сильно раздувают в цене. При этом цена в большинстве своем совершенно не оправдана с точки зрения экономических показателей.