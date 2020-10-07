Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

Сегодня, 15:05

Анна Лисова

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Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

Что может произойти с курсом рубля в 2021 году, рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер, пишет РГ.

На сегодняшний день рубль находится под серьезным давлением. Пандемия коронавируса, обострение конфликтов в странах, которые расположены рядом с Россией, угроза новых санкций, которые могут затронуть энергетическую отрасль, тянут рубль вниз.

Зельцер отмечает, что нынешний рыночный курс рубля ниже реального. И ситуация вскоре может измениться.

Курс рубля сейчас мог быть на уровне 72 за доллар и 85 за евро, но накануне торги завершились на уровне 77,38 руб./дол и 91,01 руб./евро. И это при том, что экономика России оказалась более устойчивой к кризису, который был вызван коронавирусом.

Длительное время такая ситуация держаться не будет. Инвесторы даже сейчас интересуются российскими активами. И многие готовы инвестировать средства в них, как только увидят положительные сигналы.

В случае, если в отношении России будут снова введены новые санкции, то рубль на краткосрочный период может еще подешеветь к доллару. Возможно, доллар подорожает до 80 рублей, а евро поднимется до 94 рублей. Тем не менее, рубль довольно в короткие сроки сможет вернуться к реальным показателям.

Но также возможно, что нерезиденты начнут вкладываться в рублевые активы, даже несмотря на риск санкций.

Зельцер предполагает, что «ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны». Он подчеркнул, что в 2021 году доллар опустится до 70 рублей.

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