В США готовят замену бумажному доллару

Сегодня, 16:00

Ольга Громова

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В США готовят замену бумажному доллару

В Соединенных Штатах Америки начали готовить замену доллару. Правда, пока только бумажному, так как в нем видят главного разносчика коронавируса, сообщает американский журналист Билл Сарди. Его статью в переводе опубликовала «Свободная пресса».

Международный валютный фонд и Всемирный банк в разгар пандемии коронавирусной инфекции могут запретить бумажные деньги и выдвинуть требования касательно введения глобальной цифровой валюты.

«Уже сейчас можно наблюдать, что розничные продавцы стараются избегать бумажных денег как якобы переносчиков COVID-19 и просят население отнести свои копилки с монетами в банки по причине выдуманной нехватки монет», - пишет Сарди.

На основе этого он делает вывод, что отказ от валюты в Штатах в самом разгаре.

Он убежден, что вскоре стоит ожидать «доклада-выдумки» о том, что бумажные деньги являются главным разносчиком коронавируса. После этого порядка 1,95 триллиона долларов, которые есть на текущий момент в обращении, могут оказаться никому не нужными.

Стоит сказать, что введение глобальной цифровой валюты в Минфине обсуждалось уже давно. В качестве неопровержимых аргументов в пользу решения сообщалось, что правительство может собрать порядка 500 миллиардов долларов дополнительно в виде налогов, а также сэкономить порядка 700 миллионов на печати денег.

Для людей отказ от цифрового доллара не будет означать, что они полностью лишатся денег, но часть потеряют. Журналист допускает, что бумажный доллар банки будут принимать по курсу 80 центов.

Рассматривается и другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро. Но серебряные доллары могут оказаться очень дорогим удовольствием.

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