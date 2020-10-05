В Госдуме рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

Сегодня, 13:22

Ольга Громова

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В Госдуме рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

Вчера СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин распорядился проработать механизм возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Сегодня пресс-служба лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова в подготовленном для прессы пресс-релизе сообщила в деталях, когда люди на заслуженном отдыхе, которые продолжают работать, могут начать получать повышенные пенсии.

Это может случиться уже с 2021 года, правда, в случае, если такие расходы будут заложены в федеральный бюджет.

«Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год», — цитирует Сергея Миронова агентство «Прайм».

По данным парламентария, правительство уже через несколько недель должно сообщить президенту о проработанном механизме индексации пенсий работающим пенсионерам.

Миронов не сомневается, что деньги в казне на это найдутся. Решение о выделении денег на проведение индексации пенсий работающим пенсионерам может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Глава СР также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся.

«Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги», — отметил лидер фракции.
«Было бы справедливо, если бы была проведена не только индексация, а выплачены все долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам», - считает Миронов.

Он также добавил, что согласно поправкам в Конституцию РФ от июля 2020 года, в стране нет деления пенсионеров на работающих и неработающих.

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