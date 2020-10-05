В Госдуме рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

Вчера СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин распорядился проработать механизм возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Сегодня пресс-служба лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова в подготовленном для прессы пресс-релизе сообщила в деталях, когда люди на заслуженном отдыхе, которые продолжают работать, могут начать получать повышенные пенсии.
Это может случиться уже с 2021 года, правда, в случае, если такие расходы будут заложены в федеральный бюджет.
По данным парламентария, правительство уже через несколько недель должно сообщить президенту о проработанном механизме индексации пенсий работающим пенсионерам.
Миронов не сомневается, что деньги в казне на это найдутся. Решение о выделении денег на проведение индексации пенсий работающим пенсионерам может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Глава СР также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся.
Он также добавил, что согласно поправкам в Конституцию РФ от июля 2020 года, в стране нет деления пенсионеров на работающих и неработающих.
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