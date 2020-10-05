Раскрыты сроки новой девальвации в России

Сегодня, 08:16

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Раскрыты сроки новой девальвации в России

Раскрыты сроки новой девальвации в России. Ключевым фактором эксперты называют мощность коронавирусной волны.

По словам аналитика «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, до конца этого года американский доллар может стоить порядка 85 рублей за единицу. При этом он выказывает уверенность, что курс рубля будет напрямую зависеть от сценария развития коронавирусной ситуации.

Так, если вновь людей и предприятия отправят на самоизоляцию, а также подтянутся какие-то негативные новости из других сфер, доллар может вырасти до 80-85 рублей.

Экономист прогнозирует, что все может разрешиться уже в самом скором будущем.

«Главное, чтобы вторая волна коронавируса не привела ни к каким ограничениям. У рубля есть шансы стабилизироваться до отметки в 72-75 рублей», - говорит специалист.

По некоторым данным, сейчас вопреки растущей цене на нефть, курс рубля на столичных торгах просел.

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