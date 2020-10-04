Экономист Делягин назвал лучшее время для продажи долларов в 2020 году

Сегодня, 11:55

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Экономист Делягин назвал лучшее время для продажи долларов в 2020 году
Российский экономист Михаил Делягин

Российский экономист Михаил Делягин советует россиянам менять доллары до конца 2020 года. Выгодное положение обусловлено предвыборной ситуацией в США. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Эксперт утверждает, что позиция доллара будет завесить от того, насколько «качнутся» Штаты накануне выборов. Предполагается, что в Белый дом хотят впустить Джо Байдена и Камалу Харрис. Развитие событий, по его словам, должно быть похоже на схемы 2008 года.

«Существует большая вероятность того, что посадить в Белый дом решат Байдена, а точнее Камалу Харис. Схема проста. Будут форсироваться экономический крах и паника», - утверждает Делягин.

И если Америка решит повторить историю 2008 года, но в более мягком варианте, то за несколько недель до выборов доллар может подскочить до отношения к евро 1,1 единицы. А к началу декабря валюта Америки резко подешевеет.

Делягин отметил, что лучшее время для продажи доллара – это середина октября. Сам экономист собирается поступить именно таким образом.

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