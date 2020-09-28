России предрекают ипотечный кризис

России предрекают мощный ипотечный кризис. Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов убежден, что в стране сложилась идеальная ситуация для его возникновения - объемы выдачи кредитов увеличиваются, и это на фоне падения реальных доходов россиян и роста цен на жилье.
В беседе с «Ведомостями» специалист обратил внимание на то, что за все время существования современной России ипотечные кризисы в стране не наблюдались. Но всегда что-то бывает впервые.
В числе ключевых факторов риска он называет активное развитие так называемой дешевой ипотеке. В РФ сейчас оформить кредит на покупку жилья для себя может даже человек, у которого минимум сбережений, а то и вовсе их нет. Не секрет, что многие россияне для того, чтобы внести первый взнос, оформляют потребительские займы.
Пока все более-менее благополучно, они деньги вносят. Но при первом небольшом экономическом шторме именно такие заемщики, подчеркивает Сергей Хестанов, станут проблемными.
Причем, с проблемными заемщиками банки могут столкнуться в самое ближайшее время. РФ надо пережить вторую волну коронавируса. А во время коронакризиса многие граждане лишатся работы и, как следствие, доходов.
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