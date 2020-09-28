Назван любимый сорт сыра у россиян

Сыр «Российский» - самый любимый сорт сыра у россиян. Об этом заявила международная исследовательская компания Ipsos, которая провела исследование с участием более 2,5 тыс. россиян в возрасте 20–55 лет. Плавленый сыр оказался на втором месте по популярности у российских потребителей. Такие сыры, как «Голландский», «Гауда», «Маасдам», «Пармезан» и «Тильзитер» также лидируют по популярности у российских покупателей.

Как выяснилось, твердый сыр на протяжении трех месяцев использовали при готовке 96% респондентов, а плавленый — 67%. Предпочтение творожному сыру отдали 48% россиян, моцарелле — 36%, брынзе и фете — по 30%. 83% респондентов покупают этот молочный продукт минимум раз в неделю и чаще.

Также эксперты узнали, чем руководствуются покупатели, когда планируют запастись сыром. Как оказалось, мотивации в потреблении разделились на эмоциональные и функциональные. Ключевыми моментами эмоционального фактора являются получение удовольствия от употребления, утоление голода, создание настроения, получения заряда энергии. Кроме того, выяснилось, что покупая сыр, люди обращают внимание на натуральность состава, качество, вкус, доступную цену и пользу детям.

Помимо прочего, результаты опроса показали, что сыр едят с овощами (27%), колбасой (24%) и сливочным маслом (18%), с вареными яйцами (14%), сосисками (9%) и фруктами (6%); 4% респондентов едят сыр с печеньем, 3% —с орехами, 2% — с медом и вареньем.

67% россиян едят сыр с чаем и кофе, 10% - с соком и газировкой. Предпочитают сыр с вином 8%, с пивом и крепким алкоголем - 5% и 3%.А 4% любят запивать сыр молоком, ряженкой или кефиром. 51% потребителей намазывают плавленый сыр на хлеб. 49% предпочитают хлеб с творожным сыром, а 37% - с твердым. 40% опрошенных добавляют мягкий сыр в салат. 16 % покупают сыр для бутербродов, а твердый и мягкий белый сыр - для приготовления пиццы (12% и 11%). 34% респондетов сказали, что едят твердый сыр как отдельное блюдо пишет ПРАЙМ .

28% в таком же качестве употреблять мягкий сыр и 26% - плавленый. Творожный сыр едят как десерт 7%, твердый сыр используют для горячих блюд 15%, а плавленый — для приготовления супа (10%).