Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

Действующий премьер-министр Украины, 44-летний Денис Шмыгаль заявил о предполагаемой отмене пенсионной системы в стране. По утверждению чиновника, перестать выплачивать пособия людям пенсионного возраста государство может уже через 15 лет.

На лекции во Львовском Национальном университете Денис Шмыгаль озвучил свои прогнозы о дальнейшей платежеспособности государства. По его словам, в связи с демографической ситуацией в Украине на одного трудоспособного жителя страны будет приходиться два пенсионера, поэтому государству придется для содержания пенсионеров в два раза увеличить налоги, что является невозможным.

«В 2021 году украинское правительство намерено создать определенную накопительную пенсионную систему, чтобы каждый работающий сам смог копить денежные средства на старость. Для таких граждан государство предусмотрело выплату небольшой социальной пенсии, весь же основной капитал украинцы должны будут получать со своих собственных накоплений», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что такая разработанная система призвана решить демографический кризис в стране, по которому «старое» и неплатежеспособное население уже сейчас в 1.2 раза превышает «молодое» население, способное работать и платить налоги. Шмыгаль также привел данные замминистра социальной политики Натальи Ненюченко, по которым сейчас Украина «переживает сложное социальное и экономическое положение».

Экономические эксперты прогнозируют, что такое заявление действующего премьера из партии президента «Слуга народа» негативно отразится на потенциальной выборной аудитории и значительно понизит рейтинг президента страны Владимира Зеленского. Аналитики убеждены, что украинцы не готовы на данный момент часть своей зарплаты откладывать на старость, ведь после уплаты налогов и коммунальных служб зарплата среднего украинца, по статистике, даже не дотягивает до отметки прожиточного минимума.