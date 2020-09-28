Названы лучшие страны для жизни пенсионеров

Эксперты французского инвестбанка Natixis рассказали о том, какие страны являются лучшими для жизни пенсионеров.

Об исследовании европейских аналитиков пишет Bloomberg, передает Лента.Ру .

Вторая волна COVID-19 серьезно ударит по экономике. Ожидается рост безработицы, что серьезно ударит по поступлениям в пенсионные фонды. Немало людей уже лишились дохода, поэтому вынуждены тратить свои пенсионные сбережения. А при низких банковских ставках высок риск того, что люди быстрее потратят свои накопления на старость, а некоторые и вовсе «переживут» их.

В Natixis оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах. Лидерами этого рейтинга стали Исландия, Швейцария, Норвегия. США эксперты отвели 18-е место. Россия же заняла в нем 44-ю строчку, то есть, она является худшей для жизни пенсионеров среди других стран-участниц рейтинга.

Как отмечают эксперты, нестабильная ситуация внутри страны усугубляется коронавирусной инфекцией. Реальные доходы пенсионеров, и без того небольшие, снижаются, и в ближайшие месяцы, считают многие эксперты, ситуация будет усугубляться.