Экономист не исключил дальнейшего падения рубля

Ситуация с курсом рубля заставляет многих россиян волноваться касательно накоплений, а также по поводу возможного снижения реальных доходов.

О том, какие события на валютном рынке страны ожидаются в ближайшее время, рассказал руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передает ИА REGNUM .

Он отметил, что, к сожалению, правительство и Центробанк выбрали не лучшие меры по поддержке рубля. В частности, раскритиковал Колташов распродажу госкорпорациями части своих валютных активов. Колташов отметил, что такой шаг – прямой путь к увеличению выведения валюты за рубеж. Ведь те, кто купит валюту, смогут вывести ее из России.

«Правильнее было бы двигаться другим путем — меняя денежную политику», — сказал Колташов.

Поэтому он считает, что если власти не изменят политику на валютном рынке, а также подходы к ведению экономики страны, то рубль продолжит падение.

Сейчас, считает эксперт, в России важно ввести прогрессивную шкалу налогов и ограничить вывод средств за рубеж. Только так, по его мнению, можно стабилизировать рубль и даже укрепить его.