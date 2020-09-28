Дочь Пескова дала негативный прогноз по экономике России

Сегодня, 20:10

Ольга Громова

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Дочь Пескова дала негативный прогноз по экономике России

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дала негативный прогноз по экономике России. Заявление было сделано в Instagram-stories, передает «Лента.ру».

Один из подписчиков поинтересовался у Лизы Песковой, сможет ли пережить российская экономика «еще один этап изоляции».

Пескова ответила не раздумывая: «Наша — не думаю». 

Вдаваться в подробности дочь Дмитрия Пескова не стала.

Напомним, в сентябре международное агентство Bloomberg заявило о том, что восстановление экономики России, которая пострадала от ограничений во время пандемии коронавируса, оказалось под угрозой. Специалисты связывают это с решением властей уменьшить меры поддержки и стимулирования бизнеса в нынешнем году.

Также нельзя сбрасывать со счетов вторую волну коронавируса. В стране растет число новых случаев заражения. Но власти пока строгие ограничения вводить не намерены.

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