С 1 октября миллионам пенсионерам повысят пенсии

Сегодня, 11:44

Ольга Громова

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С 1 октября миллионам пенсионерам повысят пенсии

Миллионы российских пенсионеров с 1 октября 2020 года могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Индексация положена военным пенсионерам. О ней рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, повышение пенсий военным пенсионерам в стране проводится в особом порядка. Индексация их выплат привязана к повышению должностных окладов военнослужащих.

В 2020 году оклады военным будут повышены. С октября они повысятся на три процента. На такой же процент будут увеличены и пенсии военных пенсионеров.

«Размеры пенсий будут увеличены пропорционально. Да, военных пенсионеров ждет прибавка с 1 октября», – приводит слова Бибиковой PRIMPRESS.

В январе 2021 года в стране состоится индексация страховых пенсий. Она заложена на уровне 6,3 процента. С февраля на прибавку могут рассчитывать ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий. Процент индексации пока неизвестен, так как он зависит от индекса потребительских цен за прошедший год.

С апреля следующего года будут увеличены социальные пенсии. Как уточнила Бибикова, ожидается повышение на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».

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