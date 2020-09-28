До конца года в России может закрыться треть АЗС

До конца 2020 года в России могут закрыться треть заправок. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на прогноз специалистов Независимого топливного союза (НТС).

Уже с завтрашнего дня, первого октября, в стране начнет действовать национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020), где перечислены новые рекомендации по оснащению АЗС.

В соответствии с ним, автозаправки должны располагать оборудованием для контроля качества топлива. Кроме того, колонки должны позаботиться об оснащении программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.

Эксперты указывают на то, что на данный момент 60 процентов российских АЗС являются независимыми. Многие из них могут не иметь средств на то, чтобы провести переоснащение.

В Российском топливном союзе (РТС) рассказали изданию, что пока ни одна автозаправка соответствующее ПО не установила.

Невзирая на то, что новый ГОСТ носит рекомендательный характер, представители бизнеса опасаются штрафов и переживают, что придется закрыться.