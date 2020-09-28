Из-за дефицита долларов власти избавят россиян отдыха за границей и импорта

Вчера, 22:16

Анна Лисова

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Из-за дефицита долларов власти избавят россиян отдыха за границей и импорта

Экономическая ситуация в России довольно серьезно пошатнулась на фоне пандемии коронавируса. А сокращение доходов от экспорта нефти и газа бьет по бюджету страны. Подорожание доллара вынуждает правительство стимулировать отечественное производство, чтобы получить аналоги импортной продукции. В сложившихся условиях также акцент будет смещаться на внутренний туризм, пишет портал «Капитал страны».

Твердой валюты, отмечают эксперты, стране не хватает на закупку импорта еще с августа. Поэтому уже принято правительством решение частично отказаться от импорта. В частности,  в России будет стимулироваться развитие легкой промышленности. 

Согласно данным статистики, поставки нефти и газа за рубеж с января по август включительно в текущем году сократились на 38%, при том, что именно доходы от углеродов наполняли на 80% бюджет страны. В итоге торговый баланс не сошелся, ведь Россия импортировала товаров на 1,3 млрд долларов больше, чем поставила на экспорт. Центробанк был вынужден занимать, чтобы покрыть этот недостаток. И если ситуация не исправится до конца года, то разница в объеме экспорта и импорта может вырасти на 21 млрд долларов. 

В правительстве проанализировали, что добиться сокращения оттока валюты можно за счет развития импортозамещения в легкой промышленности. За минувший год Россия импортировала товаров легкой промышленности на 11 млрд долларов. Еще около 30 млрд долларов вывезли за рубеж российские туристы. И это даже на 4 млрд долларов в сумме больше, чем отток капитала из страны. 

И снова правительство намерено продолжить курс  России на самообеспечение. В страну уже не завозят многие качественные импортные продукты. Теперь же власти заявляют о необходимости сократить поставки одежды и обуви из-за рубежа. Объемы ввозимой одежды уже сократились на 11%, и если ситуация не изменится, то ретейлеры не смогут найти денег на закупку новых коллекций. 

Это, прогнозируют эксперты, повлечет сокращение продажи обуви, одежды и аксессуаров примерно на 30%. Будут ли все россияне покупать исключительно российскую одежду и обувь, вызывает большие сомнения. Многие найдут возможность ввозить товары любимых брендов, минуя отечественные магазины. 

Да и с развитием отечественного туризма вряд ли все пройдет гладко. По мнению экспертов, в России еще не так уж много туристических мест с тем уровнем услуг, к которым привыкли любители зарубежных курортов. 

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