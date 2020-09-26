Хазин: сбережения россиян обнулят финансисты

Известный экономист и блогер Михаил Хазин выдвинул свою версию о дальнейшем развитии финансовой обстановки в стране. По утверждению публициста, все сбережения россиян будут обнулены финансистами, сообщает «Deita.ru».

Михаил Хазин отметил, что финансовый курс, которого сейчас придерживается Минфин, может привести к потере сбережений граждан своей покупательной способности. Он объяснил такую тенденцию кредитно-денежной политикой большинства российских финансистов, которые на данный момент определяют основные векторы развития отечественной экономики.

«Точнее, отсутствие какого-то роста и экономического развития», - подчеркнул Хазин.

По его мнению, единственным возможным эффективным инструментом для финансистов сейчас является девальвация рубля — только так они могут спровоцировать хоть какой-то позитивный сдвиг в макроэкономике.

«Для обычных россиян такая политика будет сродни катастрофе. Ведь если будет проведена девальвация, деньги граждан могут в буквальном смысле обнулиться, причем очень быстро. То есть за то же самое количество рублей, которые хранятся на счетах россиян, население сможет приобрести в два, три, пять раз меньше товаров, чем если бы это было до обнуления»,- рассказал Михаил Хазин.

Экономист отметил, что финансисты могут пойти на такой радикальный шаг даже вопреки воле президента, что в конченом итоге может привести к полной потере населением своих сбережений.

«Гражданам надо готовиться к тому, что есть вероятность сильного проседания их сбережений в своей ценности. Я рекомендую регулярно анализировать финансовый рынок, и всегда искать пути вложения своих средств без риска их потери», - подытожил эксперт.