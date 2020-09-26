Хазин: сбережения россиян обнулят финансисты

Сегодня, 10:30

0

Image 16+
Хазин: сбережения россиян обнулят финансисты
Экономист и блогер Михаил Хазин

Известный экономист и блогер Михаил Хазин выдвинул свою версию о дальнейшем развитии финансовой обстановки в стране. По утверждению публициста, все сбережения россиян будут обнулены финансистами, сообщает «Deita.ru».

Михаил Хазин отметил, что финансовый курс, которого сейчас придерживается Минфин, может привести к потере сбережений граждан своей покупательной способности. Он объяснил такую тенденцию кредитно-денежной политикой большинства российских финансистов, которые на данный момент определяют основные векторы развития отечественной экономики.

«Точнее, отсутствие какого-то роста и экономического развития», - подчеркнул Хазин.

По его мнению, единственным возможным эффективным инструментом для финансистов сейчас является девальвация рубля — только так они могут спровоцировать хоть какой-то позитивный сдвиг в макроэкономике.

«Для обычных россиян такая политика будет сродни катастрофе. Ведь если будет проведена девальвация, деньги граждан могут в буквальном смысле обнулиться, причем очень быстро. То есть за то же самое количество рублей, которые хранятся на счетах россиян, население сможет приобрести в два, три, пять раз меньше товаров, чем если бы это было до обнуления»,- рассказал Михаил Хазин.

Экономист отметил, что финансисты могут пойти на такой радикальный шаг даже вопреки воле президента, что в конченом итоге может привести к полной потере населением своих сбережений.

«Гражданам надо готовиться к тому, что есть вероятность сильного проседания их сбережений в своей ценности. Я рекомендую регулярно анализировать финансовый рынок, и всегда искать пути вложения своих средств без риска их потери», - подытожил эксперт.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Получится ли у американского газа заменить российский на мировом рынке

Вчера, 08:07

Экономист рекомендует россиянам сделать запасы гречки

26-09-2020, 13:31

В России изменится порядок получения пенсий на карту

26-09-2020, 12:48

Названы сроки массовых сокращений в России

26-09-2020, 12:20

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

26-09-2020, 11:38

В России впервые леса станут частной собственностью

25-09-2020, 12:00

Bloomberg признало господство РФ на мировом рынке пшеницы

24-09-2020, 08:24

Путин рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

23-09-2020, 15:33

Глава АКРА прогнозирует уход с рынка 100 банков в течение трех лет

23-09-2020, 11:15

Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

21-09-2020, 12:24

Недвижимость британской короны из-за пандемии подешевела на $700 млн

20-09-2020, 14:28

Эксперт рассказал, сколько еще будет колебаться курс рубля

18-09-2020, 15:16

Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

18-09-2020, 12:07

В России резко подорожала гречка

16-09-2020, 11:52

Аналитики предупреждают о новом потрясении на рынке нефти

16-09-2020, 11:07

Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

14-09-2020, 12:26

Американские фермеры несут убытки из-за сотрудничества РФ и КНР

14-09-2020, 09:36

Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

14-09-2020, 08:24

Эксперт рассказал, по каким признакам мошенники выбирают себе жертв

12-09-2020, 23:31

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров