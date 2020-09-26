Хазин: сбережения россиян обнулят финансисты

Известный экономист и блогер Михаил Хазин выдвинул свою версию о дальнейшем развитии финансовой обстановки в стране. По утверждению публициста, все сбережения россиян будут обнулены финансистами, сообщает «Deita.ru».
Михаил Хазин отметил, что финансовый курс, которого сейчас придерживается Минфин, может привести к потере сбережений граждан своей покупательной способности. Он объяснил такую тенденцию кредитно-денежной политикой большинства российских финансистов, которые на данный момент определяют основные векторы развития отечественной экономики.
По его мнению, единственным возможным эффективным инструментом для финансистов сейчас является девальвация рубля — только так они могут спровоцировать хоть какой-то позитивный сдвиг в макроэкономике.
Экономист отметил, что финансисты могут пойти на такой радикальный шаг даже вопреки воле президента, что в конченом итоге может привести к полной потере населением своих сбережений.
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