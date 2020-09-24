Названы сроки массовых сокращений в России

Отмена мер поддержки бизнеса, введенных правительством в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, повлечет массовые сокращения.

Об этом рассказал в беседе с URA.RU экономист Виталий Калугин.

Он отметил, что масштабные сокращения следует ожидать уже весной, когда возникнут проблемы у тех, кто сейчас берет для поддержки бизнеса льготные кредиты.

«Сейчас будут проблемы с теми, кто брал льготные кредиты. Выяснится, что они не выполнили условия для льготности и им начислят проценты. Затем придут налоговые проверки, потому что кончится мораторий. Ближе к концу года отменят другие меры поддержки и весной мы увидим всплеск увольнений и банкротств», — отметил Калугин.

Эксперт прогнозирует, что наиболее масштабные сокращения ожидаются в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг.

Вряд ли государство продолжит активно поддерживать предпринимателей, поскольку дефицит бюджета будет расти. Поддержку смогут получить системообразующие компании. Также, скорее всего, на небольшую поддержку смогут рассчитывать безработные граждане.