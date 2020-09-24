Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Сегодня, 11:38

Анна Лисова

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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

Китай на четыре недели приостановил прием продукции из России, ввозимой двумя рыболовецкими суднами, поскольку на образцах импортируемых из России продуктов и внешней упаковке был обнаружен коронавирус. 

Об этом сообщается на сайте главного таможенного управления Китая, передает Прайм

В ведомстве уточнили, что пробы, которые дали положительный результат на коронавирус, были взяты с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, ввозимых в Китай из России. 

«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат», - говорится в сообщении. 

Действует это ограничение с субботы, 26 сентября. Распространяется оно на прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa. По истечению четырех недель Китай снова будет принимать декларации с этих судов на ввоз продукции. 

 

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