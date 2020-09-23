В России впервые леса станут частной собственностью

В России появятся частные леса, пишет «Коммерсантъ ».

Выращивать лес на сельскохозяйственных землях разрешат их собственникам. Выращенный лес можно будет перерабатывать на древесину и законно торговать им.

Как объяснили эксперты, сейчас в стране немало заброшенных сельхозугодий, которые зарастают лесами. При этом по документам на таких участках не должно быть лесных массивов.

Законно на таких территориях ранее вести лесное хозяйство не было возможным. Поскольку лесные угодья необходимо охранять от пожаров, вредителей и болезней. И собственников таких земель могли штрафовать на сумму до 700 тыс. рублей, а в некоторых случаях земли даже изымались принудительно.

Чтобы не допустить такой ситуации, некоторые собственники земель выжигали свои участки, а это нередко приводило к масштабным пожарам.

Но, как отметил эксперт «Гринписа России» Алексей Ярошенко, монополии государства на выращивание леса пришел конец. В правительственном постановлении №1509 говорится о том, что россияне смогут на своих сельхозугодьях выращивать лес и продавать древесину.

Собственники земель, на которых выращивается лес, должны в течение двух лет со дня вступления данного закона в силу или со дня регистрации за собой участка отправить соответствующее уведомление в региональный минсельхоз, Россельхознадзор и Росреестр. Собственникам необходимо будет соблюдать все противопожарные и санитарные нормы выращивания леса.