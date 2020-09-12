Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 год указано, что из бюджета на национальную оборону будет выделено 9,5 трлн рублей, передает ТАСС .

Так, в 2021 году на эти цели предложено выделить 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей.

Стоит отметить, что в сравнении со звучавшими ранее объемами бюджетных ассигнований финансирование предложено уменьшить в 2021 году примерно на 119,38 млрд рублей, в 2022 году - примерно на 87,39 млрд рублей. А вот в 2023 году предлагается увеличить финансирование на оборону на 25,76 млрд рублей.

Изменение сумм в сфере «Национальная оборона» связано с увеличением бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России, а также с изменением среднегодового курса рубля к доллару.

В документе указано, что расходы на развитие системы базирования Черноморского флота в 2022-2023 годах составят 4,5 млрд рублей. Еще 7,4 млрд рублей за три года будет выделено га национальную безопасность и правоохранительную деятельность, говорится в материалах к проекту бюджета. Часть этой суммы будет израсходована на увеличение зарплат сотрудников МВД и Росгвардии.