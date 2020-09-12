В России резко подорожала гречка

Сегодня, 11:52

Александр Зуев

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В России резко подорожала гречка

Оптовые цены на гречневую крупу в России резко подскочили, а ведь еще в конце августа они сохраняли равновесие. Сейчас цена на гречку превышает 50 тысяч рублей за тонну. То есть, она составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. В прошлом месяце тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре минувшего года - 28 268 рублей.

Повышаются цены и на пшено, хотя меньшими темпами, чем раньше - на 125 рублей, а неделей ранее рост составлял 250 рублей. Сейчас тонна пшена стоит 28 085 рублей. В августе тонна этой крупы стоила 22 616 рублей, в сентябре прошлого года - 27 370 рублей.

В свою очередь цены на рис начали падать и сейчас затормозили. Стоимость этой крупы находится на уровне 37 735 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38 033 рублей, в сентябре 2019 года - 41 539 рублей.

В целом, цены на крупы лидируют по темпам роста на продовольственном рынке страны - они выросли на 24,5%, пишет Интерфакс.

По данным Росстата, площади под гречихой в текущем году увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.

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