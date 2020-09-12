Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

Сегодня, 08:24

Анна Лисова

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Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

Дополнительно по 50 тыс. рублей в России смогут получить некоторые семьи. Кому положена данная выплата, рассказывает PRIMPRESS.

Эксперты объяснили, что с июня 2020 года по 50 тыс. рублей будет выплачиваться семьям, у которых есть право на материнский капитал. Получить ее могут те семьи, в которых до конца 2016 года родился или был усыновлен второй и последующие дети, а также еще один ребенок родился (или опять же был усыновлен) с начала 2017 года до 31 декабря 2020 года.

Данная выплата позволяет семьям, которые до сих пор не воспользовались материнским капиталом, получить часть средств.

Если семья в 2020 году получит 50 тыс. рублей из маткапитала, то в дальнейшем оставшиеся средства с маткапитала будут выплачиваться за вычетом уже полученных.

Чтобы получить данную выплату необходимо обратиться в МФЦ или отделение соцзащиты.

Для получения выплаты за текущий год необходимо будет написать заявление до 1 апреля 2021 года. Выплату с маткапитала за 2021 год будут выплачивать по заявлениям, написанным до 1 декабря 2021 года.

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