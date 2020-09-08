Россиянам начнут бесплатно проводить газ

В четырех регионах России решено провести эксперимент, в рамках которого к частным домам и дачам газ начнут подводить бесплатно.

Стартует эта экспериментальная программа в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, передает издание «Ведомости », ссылаясь на Минэнерго. Такая модель получила название социальной концепции газификации.

Воспользоваться этой льготой смогут все жители вышеуказанных регионов. Не будут учитываться, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать.

Программа может стартовать в середине 2021 года. Точные сроки данной программы еще предстоит принять правительству.

На финансирование этой программы средства будут направляться в том числе из сумм, полученных за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний.

Отметим, на сегодняшний день за газификацию участка, в зависимости от региона, придется заплатить от 45 до 280 тыс. рублей.