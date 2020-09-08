Экономист Делягин дал совет россиянам по сбережению денег на фоне падения рубля

Экономист Михаил Делягин дал совет что делать с деньгами на фоне обесценивания рубля.

Пока растут доллар и евро, считает Делягин, можно начинать скупать валюту. Хотя, по его словам, у нас «никогда не поздно покупать валюту». Нужно лишь выбрать денежную единицу. Так, по совету экономиста, до конца этого года оптимальный вариант - евро и швейцарский франк. А вот к американскому доллару пока лучше присматриваться, поскольку высок риск снижения его курса в ноябре.

Для тех, кто не против рискнуть он посоветовал:

«Если вы хотите поиграться, то сейчас еще можно купить доллары. Они еще будут укрепляться некоторое время, и перед президентскими выборами в США будет хороший момент, чтобы переложиться в евро».

Самым надежным, по мнению эксперта, является швейцарский франк: его можно, не опасаясь, покупать даже по нынешнему курсу.

Что касается хранения денежных накоплений, то сам Делягин предпочитает это делать в банке. Ведь в этом случае есть возможность в любой момент перевести деньги в любую валюту, в то время, как при обмене наличности могут возникнуть трудности.

«Я бы хранил в российских банках из первой десятки», - советует эксперт.

Относительно снижения стоимости доллара перед выборами американского президента 3 ноября, эксперт считает, что доллар упадет относительно евро, но не рубля. При этом значительного снижения не будет, все закончится довольно быстро и будет связано непосредственно с выборами, - отмечает экономист.