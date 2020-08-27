Минфин РФ опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Сегодня, 13:38

Анна Лисова

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Минфин РФ опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Минфин РФ опроверг информацию о том, что в стране будет введен новый налог на продажу подержанных вещей через электронные площадки.

В пресс-службе ведомства объяснили, что некоторые СМИ «некорректно» подали информацию о налоговых изменениях. Никакого нового налога с продажи поддержанных вещей на электронных площадках, в том числе «Авито» и «Юле», сейчас вводиться не планируется.

Минфин подчеркнул, что новаций и изменений в уплате НДФЛ на ближайшее время не планируется, и вообще не обсуждается вопрос о дополнительном налогообложении за продажу подержанных вещей через электронные ресурсы.

На сегодняшний день россияне могут продавать свои подержанные вещи через электронные площадки и соцсети без уплаты налогов. В Налоговом кодексе РФ указано, что при продаже имущества со сроком владения более 3 лет предоставляется освобождение от уплаты НДФЛ доходов.

Паника вокруг возможного введения налога на продажу на электронных площадках поднялась в Сети после того, как в СМИ попала информация об оценке экспертов, которые заявили, что введение такого налога принесло бы федеральному бюджету не менее 80 млрд рублей в год.

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