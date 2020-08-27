Bloomberg: у Кувейта из-за падения цен на нефть заканчиваются деньги

Кувейт, мировая нефтяная держава, оказалась на мели. Причиной этого стало падение цен на «черное золото», пишет агентство Bloomberg. А эта страна от полученных от нефти доходов зависима на 90 (!) процентов.

Агентство приводит прогноз, согласно которому экспорт нефти и газа из монархии снизится практически до половины максимумов 2014 года. В стране буквально нечем будет покрыть дефицит бюджета, который может дойти до отметки 46 миллиардов долларов, так как все ликвидные активы уже исчерпаны. Кроме того, мировая держава рискует увязнуть в политическом кризисе, который обусловлен противостоянием между парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается эмиром. Депутатами были сорваны планы правительства по перераспределению государственных субсидий и выпуску госдолга.

Клуб экспортеров нефти ОПЕК восстановил цены на углеводороды после исторического падения. Но стоит понимать, что показатель в 40 долларов очень низкий и проблемы не решает.

Еще в 2016 году тогдашний министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику страны необходимо в срочном порядке диверсифицировать и начать готовить Кувейт к новой эпохе - эпохе после нефти. Но тогда его слова не восприняли всерьез люди, которые «выросли на, как им казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов».