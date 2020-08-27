В 2021 году может подорожать проезд в Петербурге

В 2021 году стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга может серьезно увеличится, пишет «Фонтанка ».

Городские перевозчики уже направили ряд заявок касательно городского бюджета, которые будут учитываться при принятии решении о размере тарифов на перевозки.

«Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» (трамваи и троллейбусы) и «Пассажиравтотранс» (автобусы) указали, что им необходимо средств больше на 8,9% чем в 2020 году. В 2020 году эти предприятия запрашивали 76,56 млрд рублей, а на 2021 год общая сумма заявок от трех предприятий выросла до 83,34 млрд рублей.

Расчет метрополитена по необходимой выручке увеличился с 43,46 млрд до 47,03 млрд; «Горэлектротранса» — с 16,73 млрд до 18,33 млрд; «Пассажиравтотранса» — с 16,37 млрд до 17,98 млрд рублей.

Власти Петербурга будут принимать решение о тарифах на 2021 год нынешней осенью при утверждении бюджета. Им необходимо будет распределить средства и определить, какую долю из затрат перевозчиков покроют пассажиры, а какую — городская казна.

Отметим, в Петербурге тарифы на транспорт выросли с 1 января 2020 года. В частности, разовый проезд в наземном транспорте и метро подорожал на 10 рублей. Тарифы выросли примерно на 3%, а как может измениться цена проезда в следующем году, пока информации нет.