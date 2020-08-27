Разуваев: Пенсионную реформу в России надо отменить

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что пенсионную реформу, которая была внедрена в России, следовало бы отменить. Она поможет улучшить ситуацию на рынке труда.

Разуваев оценил план реализации национальных идей до 2030 года. Пристальное внимание эксперт обратил на пункты, где властями обозначено снижение темпов реального увеличения пенсий. Исправить ситуацию все еще можно, считает эксперт, если отменить пенсионную реформу.

В плане указано, что с 2022 года реальные пенсии российских пенсионеров будут увеличиваться менее чем на процент.

«В 2022 году это будет 0,6 процента, в 2023 — 0,4 процента, в 2024 — снова 0,6 процента. При средней апрельской пенсии в 14 980 рублей ее реальный прирост на 0,5 процента означает, что покупательная способность пенсионера вырастет на 75 рублей, то есть примерно один доллар в год», – констатирует Александр Разуваев.

Вместе с планом по повышению уровня жизни пенсионеров в долгий ящик, к 2030 году, откладывается и искоренение бедности, констатирует специалист.

В соответствии с планом, уровень бедности вырастет с 12,3 до 13,3 процентов.

Это значит то, что 19,5 млн человек будут жить на сумму, не превышающую 11 510 руб. в месяц - речь о трудоспособном населении. Хотя, отмечает Разуваев, с бедностью ситуация несколько лучше, ибо многие по-прежнему получают зарплаты в конвертах.