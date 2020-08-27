Экономист поделился шокирующим прогнозом по курсу доллара осенью 2020 года

Минувшим летом курс рубля по отношению к доллару просел примерно на 7 процентов, а к евро вдвое больше - на все 14. Об этом в своей статье для «Российской газеты» рассказал стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Он уточнил, что «американец» за три летних месяца вырос почти на 5 рублей, а курс евро подскочил на 11.
Тем не менее аналитик допускает, что в сентябре рубль может отыграть утраченное. Это случится в том случае, если стабилизируется спрос на рублевый долг.
Он указывает на то, что предпосылки к этому есть. Так, аукцион Минфина от 26 августа продемонстрировал неплохой результат. Спрос вышел на уровень в 300 миллиардов в национальной валюте при размещении облигаций на сумму в 85 миллионов.
Аналитик считает, что усиление поддержки рублевых активов будет зависеть в том числе и от стабилизации ситуации в соседней Белоруссии.
Ко второму значимому фактору собеседник газеты причислил умеренный рост цен на нефть в направлении 47-48 долларов за баррель
Он прогнозирует, что с учетом указанных выше факторов в сентябре курс доллара будет на уровне 73,5-76 рублей, а в октябре-ноябре выйдет на отметку в 72,5-75 рублей.
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