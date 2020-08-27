Экономист поделился шокирующим прогнозом по курсу доллара осенью 2020 года

Минувшим летом курс рубля по отношению к доллару просел примерно на 7 процентов, а к евро вдвое больше - на все 14. Об этом в своей статье для «Российской газеты» рассказал стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Он уточнил, что «американец» за три летних месяца вырос почти на 5 рублей, а курс евро подскочил на 11.

«Повышение неопределенности в геополитической сфере, новые вызовы для России под конец лета привели к перепроданности рублевой валюты в совокупности с прочими факторами - ухудшением счета платежного баланса, коррекцией спроса на ОФЗ в силу снижения привлекательности их доходности для нерезидентов по мере сокращения ключевой ставки, активизацией импорта и выездного туризма после снятия карантинных ограничений, конвертацией дивидендов в валюту иностранными инвесторами», - пояснил Бахтин.

Тем не менее аналитик допускает, что в сентябре рубль может отыграть утраченное. Это случится в том случае, если стабилизируется спрос на рублевый долг.

Он указывает на то, что предпосылки к этому есть. Так, аукцион Минфина от 26 августа продемонстрировал неплохой результат. Спрос вышел на уровень в 300 миллиардов в национальной валюте при размещении облигаций на сумму в 85 миллионов.

Аналитик считает, что усиление поддержки рублевых активов будет зависеть в том числе и от стабилизации ситуации в соседней Белоруссии.

Ко второму значимому фактору собеседник газеты причислил умеренный рост цен на нефть в направлении 47-48 долларов за баррель

«Если в Германии спад ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%, во Франции - 19%, в Великобритании - 21,7%, в Испании - 22,1%, то в России - 8,5%. В Oxford Economics рассчитали, что экономика РФ уже к началу осени восстановится на 94-95% от докризисного уровня», - растолковал Бахтин.

Он прогнозирует, что с учетом указанных выше факторов в сентябре курс доллара будет на уровне 73,5-76 рублей, а в октябре-ноябре выйдет на отметку в 72,5-75 рублей.