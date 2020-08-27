Apple хочет продать не менее 75 млн iPhone 12 до конца года

Apple планирует изготовить до конца текущего года не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G. Об этом пишет агентство Блумберг, отмечая, что, по данным источника, американская корпорация уже обратилась к поставщикам с просьбой изготовить такое количество смартфонов.

По данным агентства, Аpple хочет удержать уровень продаж iPhone 2020 года с показателями, идентичными 2019 году. Всего же компания хочет выйти на уровень продаж в 80 млн единиц гаджетов нового поколения по итогам 2020 года.

Предварительно в октябре на рынок выйдут сразу четыре новые модели iPhone. Они будут представлены в разном дизайне и размере с возможностью поддерживать подключение связи формата 5G.

Также в планах американской корпорации запустить продажи и нового iPad Air с экраном от края до края, как у iPad Pro. До конца года появятся на рынке и две новые версии часов Apple Watch, а также новые наушники и более маленькая версия динамика HomePod.