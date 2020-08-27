Новые «коронавирусные» выплаты могут получить россияне

Семьи, в которых детям исполняется три годика в период с первого апреля по 30 сентября сего года, могут получить от государства три «коронавирусные» выплаты. О лайфхаке рассказало издание «НГС42». Информацию СМИ подтвердили и в Пенсионном фонде России.
Дело в том, что в период ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса в стране, в России начали действовать три выплаты на детей. Первая - на всех детей от рождения и до 16 лет, вторая - на детей до 3 лет, и третья - на детей от 3 до 16 лет.
В результате родителям как бы полагалось две «коронавирусные» выплаты на одного ребенка - одну общую, еще одну из-за возраста ребенка.
Но семьи, детям которых исполнилось 3 годика с апреля или еще исполнится в срок до 30 сентября, могут на законных основаниях получить все три выплаты, введенные государством.
Заметим, что здесь главное успеть их получить. Сентябрь является последним месяцем, когда принимают заявки на начисление «коронавирусных» выплат. Уже с октября такие пособия начислять не будут.
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