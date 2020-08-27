Новые «коронавирусные» выплаты могут получить россияне

Семьи, в которых детям исполняется три годика в период с первого апреля по 30 сентября сего года, могут получить от государства три «коронавирусные» выплаты. О лайфхаке рассказало издание «НГС42». Информацию СМИ подтвердили и в Пенсионном фонде России.

Дело в том, что в период ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса в стране, в России начали действовать три выплаты на детей. Первая - на всех детей от рождения и до 16 лет, вторая - на детей до 3 лет, и третья - на детей от 3 до 16 лет.

В результате родителям как бы полагалось две «коронавирусные» выплаты на одного ребенка - одну общую, еще одну из-за возраста ребенка.

Но семьи, детям которых исполнилось 3 годика с апреля или еще исполнится в срок до 30 сентября, могут на законных основаниях получить все три выплаты, введенные государством.

«Семье предоставляется ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь, единовременная выплата 10 тысяч рублей, а также дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей», — растолковали этот момент в Пенсионном фонде.

Заметим, что здесь главное успеть их получить. Сентябрь является последним месяцем, когда принимают заявки на начисление «коронавирусных» выплат. Уже с октября такие пособия начислять не будут.