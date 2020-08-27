Банкоматы российских банков станут выдавать деньги по-новому

Сегодня, 16:02

Александр Зуев

0

Image 16+
Банкоматы российских банков станут выдавать деньги по-новому

Банкоматы всех российских банков до конца текущего года переоборудуют под  выдачу наличных средств в новом формате. Таким образом, получить деньги со счета можно будет без банковской карты. Для этого будет достаточно приложить телефон к считывателю и запустить приложение. 

Такая процедура сделает взаимодействие клиента с банкоматом проще. Кроме того, такой формат оградит клиентов банков от мошенничества, когда клиент забывает забрать карту из устройства или  злоумышленник считывает данные карты.

Отметим, что сегодня в России на бесконтактный способ оплаты, когда пользователь использует смартфон или другой гаджет, приходится  почти 30 % операций. В будущем такой вид операций будет набирать популярность.

Ранее стало известно, что россияне, которые снимают деньги с банковских карт или кладут их на карту, получат возможность пополнения карт на кассах магазинов. В частности, такое новшество готовит Центробанк, пишет primpress.ru.

Сейчас клиенты банков могут снять средства на кассе, если они совершат покупку на незначительную сумму. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы потери российских компаний из-за коронавируса

27-08-2020, 20:46

В агенстве HeadHunter перечислили самые необычные вакансии в Петербурге

24-08-2020, 13:49

Пандемия коронавируса спровоцировала рост спроса на драгоценные камни

22-08-2020, 18:10

Глава ВПП Бисли считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

22-08-2020, 11:45

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать из банка свой депозит

21-08-2020, 12:27

Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России

20-08-2020, 09:11

ПФР объявил о перечислении выплат россиянам в 1895 рублей до конца августа

19-08-2020, 16:39

В России цены могут вырасти на 30% к концу года

19-08-2020, 12:59

Средняя зарплата жителей Петербурга превысила 65 тысяч рублей

18-08-2020, 21:04

12 депутатов Госдумы РФ владеют зарубежной недвижимостью

18-08-2020, 14:17

Эксперт: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

18-08-2020, 08:50

Новое пособие получат некоторые российские семьи с детьми после 17 августа

17-08-2020, 16:14

Эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

17-08-2020, 11:08

Российская вакцина обрушила мировые цены на золото

17-08-2020, 09:22

Россияне начали получать новую выплату от государства в 12 200 рублей

16-08-2020, 08:52

Условия получения «сверхвысоких» пенсий в России названы

15-08-2020, 22:17

Бибикова: увеличение прожиточного минимума приведет к росту пенсий

15-08-2020, 16:34

Россияне реже стали использовать монеты при оплате покупок

15-08-2020, 14:48

Пенсионный фонд уточнил средний размер пенсии в России к 2023 году

15-08-2020, 14:02

В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

13-08-2020, 12:52

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров