Банкоматы российских банков станут выдавать деньги по-новому

Банкоматы всех российских банков до конца текущего года переоборудуют под выдачу наличных средств в новом формате. Таким образом, получить деньги со счета можно будет без банковской карты. Для этого будет достаточно приложить телефон к считывателю и запустить приложение.

Такая процедура сделает взаимодействие клиента с банкоматом проще. Кроме того, такой формат оградит клиентов банков от мошенничества, когда клиент забывает забрать карту из устройства или злоумышленник считывает данные карты.

Отметим, что сегодня в России на бесконтактный способ оплаты, когда пользователь использует смартфон или другой гаджет, приходится почти 30 % операций. В будущем такой вид операций будет набирать популярность.

Ранее стало известно, что россияне, которые снимают деньги с банковских карт или кладут их на карту, получат возможность пополнения карт на кассах магазинов. В частности, такое новшество готовит Центробанк, пишет primpress.ru .

Сейчас клиенты банков могут снять средства на кассе, если они совершат покупку на незначительную сумму.