Банки России могут сменить доллар на золото

Банки России собираются отключить от доллара и перейти на золото.

Если США будут продолжать ужесточать свои санкции, это может привести к тому, что российские банки отключатся от американской валюты. На этот случай Центральный Банк и Министерство финансов уже разработало систему защиты от давления: урегулирует экономику новая система валютных операций вкупе с золотым резервом.

Со стороны властей США предвидится ужесточение санкционного давления на Россию. Такого мнения придерживаются аналитики издания Fitch Solution. Вполне вероятно, что Конгресс США снова будет пытаться протолкнуть законопроект об отключении крупнейших банков России от долларовой системы. Рискуют такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и ВЭБ.

Осознавая возможную опасность, российские соответствующие органы проработали план по проведению операций в иностранной валюте посредством других банков. Помимо этого, последние шесть лет Центробанк регулярно пополняет национальный золотой резерв и стал самым крупным покупателем золота в мире: он скупил почти все произведенное в России золото, увеличив запас на 120% — до 2,3 тысячи тонн.

Минувшей весной Центробанк разрешил частным банкам продавать золото за границу а сам тем временем приостановил закупку драгметалла.