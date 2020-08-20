Названы потери российских компаний из-за коронавируса

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Названы потери российских компаний из-за коронавируса

Стали известны потери, которые понесли российские компании из-за коронавирусной пандемии.

Сотрудники Росстата подсчитали убытки, причиненные российским предприятиям эпидемией коронавируса. Причем при подсчете ведомство не учитывало показатели от государственных структур, нефинансового сектора, а также от малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, за прошедшие шесть месяцев этого года остальные отрасли российской экономики потерпели убытков на 3,7 триллиона рублей: из них 2,2 триллиона - это недополученная прибыль и 1,5 триллионов - дополнительные потери по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Финансовое сальдо, состоящее из разницы совокупной прибыли предприятий за вычетом общего убытка, оказалось 4,3 триллиона, в то время как прошлогоднее сальдо первого полугодия - 7 триллионов.

За текущий год количество компаний, которые генерировали прибыль, стало меньше на 4%: у них всех был убыток на 1 июля.

Общая доля прибыльных предприятий - 64,7%, а убыточных - 35,3%. За аналогичный период 2019 года эти цифры выглядели так: 68,6% и 31,4%, соответственно. Причем наибольшая численность прибыльных компаний в области трубопроводного транспорта - 87,9%, а наименьшая - в области железнодорожных перевозок - 21,4%.

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