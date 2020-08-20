В агенстве HeadHunter перечислили самые необычные вакансии в Петербурге

Сегодня, 13:49

Александр Зуев

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В агенстве HeadHunter перечислили самые необычные вакансии в Петербурге

В период самоизоляции количество вакансий в Санкт-Петербурге сократилось на 52%. В числе пострадавших - сферы туризма, общественного питания, развлечений, массмедиа и рекламы.

По данным рекрутингового агентства hh.ru, рынок труда просел не только в Северной столице, но и в Москве. Во время пандемии не у дел были рабочие, госслужащие, медики и строители, а также работники гостиниц, ресторанов, индустрии спорта и красоты, деятели искусства и журналисты. Именно представители этих профессии в первую очередь пополнили ряды безработных. Однако в Ленобласти, напротив, предложений по вакансиям стало больше. Востребованными оказались рабочие специальности - слесари, комплектовщики, наладчики и механики с зарплатой до 75 тысяч рублей.

После карантина рынок труда постепенно начал восстанавливаться. За период пандемии работу нашли более 10 тыс. человек, а с начала года - 27 789. Больше всего вакансий предлагается в сфере услуг, торговли и ремонта автотранспортных средств, обрабатывающего производства, науки, образования, здравоохранения и строительства. К слову, в августе стали появляться странные вакансии, такие, как специалисты по декорации и аэродизайнер-декоратор. Заработки таких специалистов составляют от 26 700 до 28 800 рублей. Также есть вакансия управляющего загородным домом с функциями водителя и слесаря. Он будет получать до 65 000 рублей в месяц. Такую должность может получить соискатель с опытом вождения автомобиля премиального класса и навыками работы слесарем и плотником.

К необычным вакансиям можно отнести профессию ученика формовщика обуви.

В июле в Петербурге появилось на 28% вакансий больше, чем месяцем ранее. Больше всего выявился спрос на персонал для гостиниц и ресторанов, спортивных тренеров, парикмахерских, мастеров маникюра и других работников сферы красоты.

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