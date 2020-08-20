Пандемия коронавируса спровоцировала рост спроса на драгоценные камни

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире растет спрос на драгоценности и антикварные предметы роскоши, отмечают эксперты.

В сложившейся ситуации многие коллекционеры считают, что винтажные вещи и украшения являются лучшим инструментом защиты активов, передает РИА Новости .

Сейчас на рынке предметов роскоши наибольшим спросом пользуются антикварные золотые часы и драгоценные камни. Даже во время пандемии коронавируса коллекционеры продолжают вкладываться в дорогостоящие товары, но теперь делают это избирательно.

Основатель швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук отмечает, что драгоценности выгодны тем, что они могут дорожать десятилетиями. Совершив такое вложение, человек не только сохранит накопления, но и приумножит их. Но важно разбираться в ситуации на рынке и уметь подбирать те драгоценности, которые будут действительно дорожать, поскольку на рынке предметов роскоши легко ошибиться.