Глава ВПП Бисли считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

Сегодня, 11:45

Анна Лисова

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Глава ВПП Бисли считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

Глав Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС заявил о том, что пандемия коронавируса может спровоцировать голод «библейских масштабов».

Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, на устранение последствий пандемии необходимо в ближайшие полгода выделить около 5 млрд долларов, заявил Бисли. 

Он отметил, что по последним данным, число людей, испытывающих недостаток в продовольствии, из-за пандемии коронавируса может вырасти на 80% - с 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу.

«Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — предупредил Бисли.

По словам главы ВПП, даже сейчас голод мир «находится на заоблачном уровне». Он призвал к срочным действиям, поскольку из-за последствий недоедания по всему миру страдают миллионы детей. В некоторых странах голод достиг такого уровня, что уносит жизни людей.

Бисли отметил, что в 2020 году возглавляемая им организация планирует обеспечить продовольствием 138 млн человек. Это, по его словам, станет крупнейшей гуманитарной операцией в истории. 

На реализацию данной программы потребуется выделить в ближайшие 6 месяцев 4,9 млрд долларов. Это позволит  «продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», что для многих их этих государств «единственная надежда на выживание».

 

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