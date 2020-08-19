Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать из банка свой депозит

Около трети вкладчиков планируют забрать свои деньги из банков, передает ТАСС .

Соответствующие данные были опубликованы компанией IDF Eurasia, аналитики которой говорят о том, что в третьем квартале 2020 года деньги из банков могут забрать до 32% вкладчиков.

43% вкладчиков не собираются собирать свои деньги из банков ни при каких условиях. 18% опрошенных вкладчиков заявили, что будут принимать решение по вкладам в зависимости от жизненных обстоятельств, а оставшиеся 7 процентов респондентов затруднились дать ответ.

Что же касается тех, кто планирует забрать деньги из банков, то 17% из них планируют потратить накопления на текущие расходы, еще 47% намерены приобрести иностранную валюту. В планах 18% опрошенных вложить деньги в акции, недвижимость или драгметаллы.

Данный опрос прошел по всей России в период с 14 по 21 августа 2020 года. В нем приняли участие более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.