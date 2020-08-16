Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России

Сегодня, 09:11

Анна Лисова

0

Image 16+
Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России
Сбор пшеницы

В странах Евросоюза из-за засухи и наводнений в 2020 году собран низкий урожай пшеницы. Это, пишет Bloomberg, может сыграть на руку России, поскольку российские компании могут выйти на первое место по объемам экспорта зерна, передает ИноСМИ.

Российская пшеница поставляется более чем в 100 странах мира. К примеру, в Египте она уже давно доминирует на рынке по объемам поставки зерна. В Министерстве сельского хозяйства США считают, что Россия продолжит наращивать экспорт зерна в 2020 году. Ожидается прирост к объемам поставок предыдущего года на 10%. Традиционно Россия продолжит наращивать поставки зерна в Северную Африку и Ближний Восток, которые являются основными рынками европейских экспортеров зерна.

Планируют нарастить поставки зерна также Австралия и Канада. Правительство Австралии в июне прогнозирует рост производства на 76% до 26,7 миллиона тонн, а объем экспорта Канады, по прогнозам, может побыть рекорд, который был установлен еще в 1990-х.

В России тоже не во всех регионах погода была подходящей для зерновых. В частности, на Сибире и Урале на некоторых полях посевы погибли полностью. Тем не менее Минсельхоз США предсказал России один из лучших урожаев пшеницы в истории. По оценкам экспертов из США, он может превысить 77 миллионов тонн.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россияне начали получать новую выплату от государства в 12 200 рублей

16-08-2020, 08:52

Условия получения «сверхвысоких» пенсий в России названы

15-08-2020, 22:17

Бибикова: увеличение прожиточного минимума приведет к росту пенсий

15-08-2020, 16:34

Россияне реже стали использовать монеты при оплате покупок

15-08-2020, 14:48

Пенсионный фонд уточнил средний размер пенсии в России к 2023 году

15-08-2020, 14:02

В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

13-08-2020, 12:52

Sohu: РФ возглавит кампанию по репатриации золота из США

11-08-2020, 12:15

В России пенсии хотят индексировать по-новому

11-08-2020, 11:51

Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма спрогнозировал двойной рост цен на золото

11-08-2020, 10:42

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

11-08-2020, 09:30

НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

11-08-2020, 08:48

Арест гонконгского медиамагната Джимми Лая стимулировал рост доллара

10-08-2020, 22:07

В Госдуме обозначили сроки увеличения средней пенсии до 20 тыс. рублей

10-08-2020, 17:47

Какие профессии в России пользуются популярностью

10-08-2020, 12:35

В ПФР рассказали об источнике дополнительной выплаты пенсионерам

9-08-2020, 16:31

Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

9-08-2020, 11:50

По 5 тысяч рублей перед 1 сентября: россиянам дадут новую выплату

8-08-2020, 14:19

В России пенсии вырастут только через 15 лет после увеличения зарплат

8-08-2020, 11:41

Аудитор Счетной палаты предложил «больные» банки лечить по-новому

7-08-2020, 10:51

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

7-08-2020, 08:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров