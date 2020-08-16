Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России

В странах Евросоюза из-за засухи и наводнений в 2020 году собран низкий урожай пшеницы. Это, пишет Bloomberg, может сыграть на руку России, поскольку российские компании могут выйти на первое место по объемам экспорта зерна, передает ИноСМИ.
Российская пшеница поставляется более чем в 100 странах мира. К примеру, в Египте она уже давно доминирует на рынке по объемам поставки зерна. В Министерстве сельского хозяйства США считают, что Россия продолжит наращивать экспорт зерна в 2020 году. Ожидается прирост к объемам поставок предыдущего года на 10%. Традиционно Россия продолжит наращивать поставки зерна в Северную Африку и Ближний Восток, которые являются основными рынками европейских экспортеров зерна.
Планируют нарастить поставки зерна также Австралия и Канада. Правительство Австралии в июне прогнозирует рост производства на 76% до 26,7 миллиона тонн, а объем экспорта Канады, по прогнозам, может побыть рекорд, который был установлен еще в 1990-х.
В России тоже не во всех регионах погода была подходящей для зерновых. В частности, на Сибире и Урале на некоторых полях посевы погибли полностью. Тем не менее Минсельхоз США предсказал России один из лучших урожаев пшеницы в истории. По оценкам экспертов из США, он может превысить 77 миллионов тонн.
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