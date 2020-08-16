Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России

В странах Евросоюза из-за засухи и наводнений в 2020 году собран низкий урожай пшеницы. Это, пишет Bloomberg, может сыграть на руку России, поскольку российские компании могут выйти на первое место по объемам экспорта зерна, передает ИноСМИ .

Российская пшеница поставляется более чем в 100 странах мира. К примеру, в Египте она уже давно доминирует на рынке по объемам поставки зерна. В Министерстве сельского хозяйства США считают, что Россия продолжит наращивать экспорт зерна в 2020 году. Ожидается прирост к объемам поставок предыдущего года на 10%. Традиционно Россия продолжит наращивать поставки зерна в Северную Африку и Ближний Восток, которые являются основными рынками европейских экспортеров зерна.

Планируют нарастить поставки зерна также Австралия и Канада. Правительство Австралии в июне прогнозирует рост производства на 76% до 26,7 миллиона тонн, а объем экспорта Канады, по прогнозам, может побыть рекорд, который был установлен еще в 1990-х.

В России тоже не во всех регионах погода была подходящей для зерновых. В частности, на Сибире и Урале на некоторых полях посевы погибли полностью. Тем не менее Минсельхоз США предсказал России один из лучших урожаев пшеницы в истории. По оценкам экспертов из США, он может превысить 77 миллионов тонн.